Представлен Oppo Reno3 A: водозащита, как одно из преимуществ

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В модельном ряду Oppo есть только Find X2 Pro, сертифицированный по классу IP68. Но теперь смартфонов с «флагманской» защитой у компании станет больше. Был представлен Oppo Reno3 A и первой страной, куда он пришел, стала Япония. Как известно, в этой стране пользователи испытывают особую лояльность к водозащищенным устройствам, поэтому не удивительно, что в новинке Oppo появилась такая фича как защита по стандарту IP68.

Спецификации Oppo Reno3 A

Смартфон удостоился 6,44-дюймового AMOLED-дисплея с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400х1080 точек, а защищает его закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Аппаратная платформа — Snapdragon 665 в тандеме с 6 Гб оперативной памяти.

В активе Oppo Reno3 A аккумулятор емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, операционная система Android 10 с фирменной надстройкой ColorOS 7.1, наэкранный дактилоскопический датчик и селфи-модуль на 16-мегапикселей.

Основная камера получила четыре датчика: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.25) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Габариты устройства составили 160,9х74,1х8,2 мм при весе 175 грамм. Имеется поддержка NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ас и GPS.

Оценили Oppo Reno3 A в $372. На каких рынках кроме Японии он будет доступен, неизвестно.

Источник: playfuldroid