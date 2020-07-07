Представлен Poco M2 Pro: ничего нового не показали

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Сегодня состоялась премьера Poco M2 Pro, который в итоге не стал моделью, созданной с нуля. По факту компания сделала чуть усовершенствованную индийскую версию Redmi Note 9 Pro, а также при равной стоимости с прародителем в Индии единственным весомым преимуществом Poco M2 Pro является более мощная быстрая зарядка.

Цена

Сразу начнем с оглашения ценников. В Индии новинка будет доступна в трех модификациях: 4/64 Гб — $187, 6/64 Гб —$200 и 6/128 Гб — $227. Смартфон оснастили 6,67-дюймовым экраном разрешением 2400х1080 точек, защищает который стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Характеристики

В активе Poco M2 Pro процессор Snapdragon 720G, 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64/128 Гб, селфи-модуль на 16-мегапикселей и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, а в комплекте идет зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера предлагает ансамбль из четырех датчиков: 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины).

Обладает смартфон боковым дактилоскопическим датчиком, поддержкой Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и GPS, портом USB Type-C, слотом для карт microSD до 512 Гб и 3,5 мм аудиоджеком. Толщина корпуса составила 8,8 мм при весе 209 грамм. В качестве программного обеспечения выступает Android 11 с оболочкой MIUI 11.

Источник: poco