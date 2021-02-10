Представлен Redmi 10 Power: Android марафонец для широких масс

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Здесь предложили аккумулятор на 6000 мАч

Индия очень важный для Xiaomi рынок, где она «вагонами» продает свои устройства. Народ тут проживает небогатый, поэтому охотнее всего покупают бюджетники. Сегодня ассортимент доступных моделей в Индии пополнился двумя смартфонами Redmi 10A и Redmi 10 Power. Первый из названых гаджетов уже продается на глобальном рынке с аналогичным неймингом, а вот другой — переименованный вариант Redmi 10C или Redmi 10 с чипом от Qualcomm, но с более емкой батарейком.

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Чтобы соответствовать статусу выносливого Android-смартфона, в Redmi 10 Power установили аккумулятор на 6000 мАч, но о наличии быстрой зарядки ничего не сказано. Имеется IPS-экран диагональю 6,71 дюйма разрешением 1500х720 точек, чипсет Snapdragon 680, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Поставляется Redmi 10 Power с операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 13, дактилоскопическим датчиком, фронталкой на 5 Мп и двойной тыльной камерой 50 Мп + 2 Мп. Доступен смартфон только в версии с 8/128 Гб памяти по цене $138.

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Напомним, что Redmi 10A обладает 6,53-дюймовым экраном разрешением HD+, аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт, процессором Helio G25, фирменной оболочкой MIUI 12.5, селфи-камерой на 5 Мп и 13 Мп датчиком на тыльной стороне. В Индии ценник на смартфон стартует с отметки $113 за версию с 3/32 Гб памяти.

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Источник: 91mobiles