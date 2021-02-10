Представлен Redmi Note 11 4G и нам знаком этот смартфон

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Глобальный Redmi 10 теперь стал частью линейки Redmi Note 11 в Китае

В октябре Xiaomi анонсировала Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro + 5G. А теперь тихо и без какой-либо презентации компания дополнила семейство еще одним представителем — Redmi Note 11 4G. Но назвать смартфон «новым» будет большим преувеличением, производитель вновь прибегнул к излюбленной практике ребрендинга.

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Redmi Note 11 4G — это чуть модернизированный Redmi 10, который вот уже несколько месяцев продается на глобальном рынке. В его активе 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Helio G88, 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной eMMC 5.1.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, есть быстрая зарядка на 18 Вт и обратная мощностью 9 Вт. В комплекте идет зарядный адаптер на 22,5 Вт. В арсенале Redmi Note 11 4G фронтальная камера на 8-мегапикселей, тройная тыльная 50 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор), ИК-порт, парочка стереодинамиков Bluetooth 5.1 и фирменная оболочка MIUI 12.5 на базе Android 11.

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Если сравнивать с глобальным вариантом Redmi 10, то самым заметным изменением в Redmi Note 11 4G стала «ампутация» датчика глубины на 2 Мп в основной камере и отсутствие версии на 64 Гб. Возможно, вот таким и будет Redmi 10 (2022). На выбор предложили две модификации Redmi Note 11 4G c 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти по цене $156 и $172.

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Источник: gizmochina