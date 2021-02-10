Представлен Samsung Galaxy M21 (2021): с Android 11 и дешевле предшественника

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И зачем такой апгрейд? Необходимо продать старое железо?

Samsung решила обновить Galaxy M21 и сегодня представила его версию 2021 года. Правда, сделала это весьма странно и не стала утруждать себя апгрейдом «железной» составляющей смартфона. Все, во что вторглась компания — программное обеспечение и дизайн основной камеры. Поставляться Samsung Galaxy M21 (2021) будет с предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Есть небольшая приятная новость. Продавать Samsung Galaxy M21 (2021) станут за чуть меньшую цену, чем просили за предшественника. В Индии за версию с 4/64 Гб памяти просят $168 и вариант с 6/128 Гб обойдется в $194. Для сравнения за базовую версию Samsung Galaxy M21 на старте продаж просили $175.

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Samsung Galaxy M21 (2021) обладает 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей), аккумулятором емкостью 6000 мАч и фирменным чипом Exynos 9611. В арсенале смартфона фронтальная камера на 20-мегапикселей и тройная тыльная с датчиками 48 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 5 Мп (датчик глубины). Смартфон получил поддержку Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 и технологию быстрой зарядки мощностью всего 15 Вт.

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Источник: mysmartprice