Представлен Snapdragon 888 Plus: такой же как Snapdragon 888, но «умнее» и шустрее

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Snapdragon 888 разогнали тактовую частоту и работу нейронного блока

Следуя собственной традиции, сегодня Qualcomm представила лучшую версию флагманской платформы Snapdragon 888. В рамках выставки MWC 2021 состоялась премьера чипа Snapdragon 888 Plus. Это один из самых мощных чипсетов на рынке, который найдет свое применение в топовых Android-смартфонах второй половины 2021 года.

Чипмейкер пошел своим излюбленным путем и попросту разогнал чипсет. Высокопроизводительное ядро Cortex-X1 теперь работает на пиковой частоте 2,995 ГГц (округлили до 3,0 ГГц), тогда как у в Snapdragon 888 его частота составляет 2,84 ГГц. Еще одно улучшение Snapdragon 888 Plus на фоне базового Snapdragon 888 — повышенная производительность блока Qualcomm AI Engine, который отвечает за ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Теперь нейронный движок способен выполнять 32 триллиона операций в секунду против 26 TOPS у Snapdragon 888.

Все прочие характеристики дублируются. Первые смартфоны с Snapdragon 888 Plus на борту появятся в III квартале. Известно, что выпустить свои устройства с Snapdragon 888 на стероидах собираются такие компании как Asus, Honor, Xiaomi, Vivo и Motorola. К этому списку стоит добавить OnePlus, Nubia и Black Shark. Всем этим производителям предстоит серьезно поработать над тем, чтобы предложить эффективную систему для охлаждения чипа.

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Источник: 9to5google