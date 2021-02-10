Представлен Vivo S10e

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Vivo показала смартфон с Dimensity 900 и запросили за него немало

Сегодня в Китае компания Vivo представила новый смартфон. Дебютантом стал Vivo S10e, который стал третьей моделью в серии Vivo S10. Это относительно доступный 5G-смартфон, который получил одну из лучших платформ от MediaTek.

Vivo S10e обладает AMOLED-экраном разрешением FullHD+, в верхней части которого находится каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 32-мегапикселя. Построен смартфон на базе восьмиядерного чипа Dimensity 900 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MC4.

Оперативной памяти 8 Гб и постоянной можно выбрать 128 Гб или 256 Гб. Основная камера у Vivo S10e тройная, где солирует сенсор на 64-мегапикселя. Ассистируют ему широкоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составила 4000 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Руководит работой устройства фирменная оболочка OriginOS на основе операционной системы Android 11.

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Продажи Vivo S10e стартуют с 20 октября. За версию с 8/128 Гб памяти запросили $373, а за модификацию с 8/256 Гб придется отдать $404.

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Источник: gizmochina