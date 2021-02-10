Представлен Vivo S15e: редкий экземпляр с чипом Exynos

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По части прочих характеристик все неплохо

Вчера помимо топовых Vivo X80 и Vivo X80 Pro компания представила модель попроще — Vivo S15e. Интересна она тем, что стала продолжением идеи выпускать устройства с чипами Exynos. Vivo верит, что такие модели могут быть интересны потенциальному потребителю.

Vivo S15e укомплектовали 6,44-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика тача 180 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 4700 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. В основе смартфона лежит чип Exynos 1080, который стал первым 5-нанометровым процессором Samsung с высокопроизводительными ядрами Cortex-A78.

В арсенале Vivo S15e имеется 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, система жидкостного охлаждения, позволяющая отвести тепло на площади 31 785,6 мм². Имеется модуль NFC, операционная система Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean, сканер отпечатков пальцев и селфи-камера на 16-мегапикселей. Основная камера тройная с сенсорами 50 Мп + 13 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макродатчик).

Доступен Vivo S15e в трех цветах: черный, синий и персиковый. На выбор три модификации с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $304, $350 и $391 соответственно.

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Источник: gizmochina