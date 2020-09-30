Представлен Xiaomi Mi 10T Lite: для креативных, молодых и по умеренной цене

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Xiaomi Mi 10T Lite: доступные 120 Гц в 5G-смартфоне

Сегодня состоялась премьера Xiaomi Mi 10T Lite. Это не «бюджетный» смартфон, а аппарат близкий к сверхнавороченным середнякам. Это попытка предложить экономичный и сбалансированный вариант, максимально доступный, на который сейчас способна Xiaomi как бренд, претендующий на звание производителя продвинутых и премиальных решений. Модель попытается «взять» удачным сочетанием качеств и оправданной ценой.

В плане дизайна новинка далека от попыток экспериментировать с экстерьером. Внешний вид смартфона явно отсылает нас к образу Poco X3. Модное и широко растиражированное решение с размещением селфи-камеры в круглом вырезе. Сканер отпечатков пальцев «изгнан» на боковую грань и сзади установили основную камеру, где прямоугольный блок вписали в ореол. Предлагается смартфон в трех цветовых исполнениях: к черному и синему цветам неожиданно добавили Rose Gold исполнение.

Дисплей тут диагональю 6,67 дюйма, разрешение 2400х1080 пикселей, IPS, частота обновления 120 Гц. Выводы простые — близкий к топовому как для этого сегмента устройств экран. Про поддержку HDR или еще какие-то навороты компания не говорит.

В плане аппаратной платформы случилось то, что уже стало не такой уж редкостью в смартфонах компании — она первой предложила новый чип. Ну, разумеется, что устройство из семейства Mi не стали «осквернять» «поганым» MediaTek. Здесь предложили новенький Snapdragon 750G. Мощности здесь для большинства задач с избытком. Нареканий по плавности, стабильности и быстродействию не должно быть.

Существует две версии Xiaomi Mi 10T Lite по объему постоянной памяти: 64 Гб и 128 Гб. По оперативной памяти вариантов нет — 6 Гб. В новинке сделали ставку на достаточно емкую батарейку на 4820 мАч. Такой выбор обусловлен тем, что тут предложили экран внушительной диагонали. По идее, смартфон должен уверенно держать заряд в течение одного дня. Для подключения к питанию используется порт USB Type-C и в комплект входит зарядка мощностью 33 Вт. С ее помощью смартфон можно зарядить до 100% за 59 минут.

Достаточно предсказуемо, что в случае с лайт-версией упрощения коснулись камеры. Тут на тыльной стороне применена квадрокамера. Как известно, количество не всегда перерастает в качество. Куда важнее, какие датчики предложили. И вот здесь получается, что из 4 датчиков действительно полезных только два: основной на 64 Мп и ширик разрешением 13 Мп. Оставшийся два практически бесполезные — модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины с аналогичным разрешением. Создавать селфи можно на 16 Мп камеру.

Ставка на умеренность по цене при совокупности всех характеристик — действительно смотрится достаточно выигрышно. Все при этой модели: большой дисплей, мощный чип, хорошая батарейка и быстрая зарядка. Поклонникам бренда новинка может определенно понравится. А порядок цен таков: 6/64 Гб — 279 евро и 6/128 Гб — 329 евро.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10T Lite

Материалы корпуса Gorilla Glass 5 Размеры и вес 165,38х76,8х9 мм, 214,5 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 120 Гц, соотношение 20:9, контрастность 1500:1, максимальная яркость 450 нит, NTSC 84%, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Snapdragon 750G, 8 ядер (2 ядра Kryo 570 до 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 570 до 1,8 ГГц), 64 бит, 8 нм Графический чип Adreno 619 Оперативная память 6 Гб, LPDDR4x Постоянная память 64/128 Гб, UFS 2.2, слот для карт microSD до 512 Гб Основная камера Основная: камера с четырьмя модулями - ультраширокоугольная: 13 Мп, 1.12μm, f/2.2, 1/4ʺ, 120 градусов - основная: 64 Мп, 1/1,7ʺ, f/1.89, 0,8 μm -макромодуль: 2 Мп, 1,75μm, f/2.4, 1/5ʺ -датчик глубины 2 Мп, 1,75μm, f/2.4, 1/5ʺ Фронтальная камера 16 Мп, f/2.45, 1/3,06ʺ Аккумулятор Li-ion 4820 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8 4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 5G Две Nano-SIM-карты или Nano-SIM + карта памяти Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5, NFC с поддержкой Google Play Навигация GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно двойные динамики Степень защиты не заявлена Цвета черный, синий, розовый Цена 6/64 Гб — 279 евро, $327 6/128 Гб — 329 евро, $385

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