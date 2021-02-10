Представлены часы Google Pixel Watch 2 – новый процессор и Wear OS 4, больше сенсоров, возможностей и автономности

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БОЛЬШЕ ДАТЧИКОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ﻿﻿

Google Pixel Watch 2 внешне не сильно отличается от предшественника, однако получил значительное аппаратное и программное обновление. Часы имеют новый процессор, обновленные сенсоры, режимы тренировок на основе сердечного ритма, Wear OS 4 и 24 часа автономной работы с включенным Always On.



Корпус Pixel Watch 2 на 100% изготовлен из переработанного алюминия вместо нержавеющей стали. Результат – чуть более легкие часы, 31 г против 36 г. Сверху имеем тот же самый размер 41 мм и OLED-дисплей, но с противоположной стороны ситуация совсем другая.



Вместо одной линии сенсоров теперь несколько светодиодов и фотодиодов для измерения под разными углами и положениями. Показатели датчиков обрабатывает на 40% более точный алгоритм. Google добавил датчики температуры и электрической активности кожи (EDA). Оба помогают включить проактивное отслеживание стресса, которое Fitbit представил в Sense 2.



Датчик EDA обнаруживает количество пота, что может помочь определить физический стресс в сочетании с такими показателями как изменение сердечного ритма, частота сердечных сокращений и температура кожи. Как и в случае с Sense 2, вы должны получать уведомления с небольшой задержкой, когда обнаружено стрессовое событие. Затем вам будет предложено записать, какие это событие вызвало у вас чувство.



Срок автономной работы являлся проблемой первых Pixel Watch. Аккумулятор Pixel Watch 2 емкостью 306 мАч может работать 24 часа с включенным дисплеем. Часы получают 50% заряда за 30 минут и целый день за 75 минут. Этому может помочь Wear OS 4, которая, по словам Google, продлевает время работы батареи, и более энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon W5. Wear OS 4 будет эксклюзивной для Pixel Watch 2.



Оригинальные Pixel Watch не могли автоматически записывать тренировки – часы второго поколения смогут. Функция включает в себя автоматическую запись начала и остановки тренировок для семи видов деятельности, включая бег и езду на велосипеде. Экран тренировки стал более читабельным и отображает больше информации. Пользователи смогут проводить тренировки на основе сердечного ритма, включающего голосовую и тактильную обратную связь, будет четыре персонализированных зоны пульса. Также в Pixel Watch 2 появился режим Pace Training.



Google добавил интересные функции безопасности. Когда вы садитесь в такси, вы можете установить таймер продолжительности поездки. Когда это время пройдет, Pixel Watch 2 предложит подтвердить, все ли с вами в порядке. Если вы не ответите, ваше местонахождение в реальном времени будет отправлено выбранным контактам. Для этого не нужно иметь LTE-версию часов благодаря тому, что Google называет Safety Signal. Pixel Watch 2 получит отдельную eSIM-карту для использования функций безопасности без телефона, по аналогии с Fitbit Premium.



Технические характеристики:

Диаметр – 41 мм

Высота – 12,3 мм

Вес – 31 г (без ремешка)

Ремешок – 130-175 мм или 165-210 мм

Подключение – 4G LTE и UMTS 2 (опционально), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, NFC

Позиционирование – GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Quasi-Zenith Satellite

Дисплей – Custom 3D Corning Gorilla Glass 5, 320 ppi AMOLED, цветовое пространство DCI-P3, до 1000 нит, Always On

Батарея – 306 мАч, зарядка USB-C, 45 минут до 80%, 80 минут до 100%.

Процессор – Qualcomm 5100, сопроцессор Cortex M33

Память – 2 ГБ SDRAM, 32 ГБ eMMC Flash

Датчики – компас, альтиметр, акселерометр, гироскоп, барометр, магнитометр, инфракрасные датчики SpO2, многофункциональные электрические датчики, электродатчик cEDA, датчик температуры кожи, датчик наружного освещения

Google Pixel Watch 2 уже можно предварительно заказать сегодня, доставка ожидается 12 октября. Часы стоят $349,99 за версию GPS и $399,99 за версию LTE. Часы представлены в серебристо-синем, серебристо-белом, полностью черном, а также в золотистом и ореховом цветах.