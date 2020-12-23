Представлены Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro: 120 Гц-дисплей, зарядка на 66 Вт и квадрокамера

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В Китае анонсировали Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro с флагманскими фишками

Для Huawei уже стало традицией, что она каждые полгода обновляет молодежную серию смартфонов Nova. Вот и сейчас, несмотря на существующие проблемы компания представила Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro. Но перед тем как рассказать о новинках, производитель похвастался тем, что Huawei Nova 7 стал самым продаваемым смартфоном в Китае по итогам третьего квартала нынешнего года.

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Huawei Nova 8 получил изогнутый 10-битный OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсора 240 Гц. В его основе лежит фирменный чип Kirin 985 с пиковой частотой 2,58 ГГц в связке с 8 Гб оперативной памяти, а постоянной предложили 128/256 Гб. Руководит работой Nova 8 фирменная оболочка EMUI 11 на базе Android 10 и за автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 3800 мАч.

Разрешение селфи-камеры составило 32 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установили набор из четырех датчиков 64 Мп (f/1.9) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (макродатчик, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Имеется порт USB Type-C, дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Оценили Huawei Nova 8 с 8/128 Гб памяти в $504, а модификация с 8/256 Гб обойдется в $565.

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Huawei Nova 8 Pro отличается от базовой версии тем, что диагональ дисплея увеличили до 6,72 дюймов, частоту обновления довели до 120 Гц и частоту дискретизации до 300 Гц, фронтальная камера получила два датчика 32 Мп (f/2.4) + 16 Мп (f/2.0), емкость аккумулятора составила 4000 мАч, есть поддержка Wi-Fi 6+ и заявлена поддержка Bluetooth 5.2. Все прочие характеристики идентичны тем, что предлагает Nova 8. За Huawei Nova 8 Pro с 8/128 Гб памяти запросили $612 и вариант с 8/256 Гб памяти стоит $673. Старт продаж обоих смартфонов запланирован на 30 декабря.

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Источник: mydrivers