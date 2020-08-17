Представлены iQOO 5 и iQOO 5 Pro: игровые 5G-смартфоны с быстрой зарядкой и аудиочипом

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iQOO 5 и iQOO 5 Pro: архифлагманы от «дочки» Vivo

Суббренд Vivo — iQOO продолжает наступление на рынок смартфонов. На этот раз — с топовыми устройствами, рассчитанными на притязательную публику. Компания представила iQOO 5 и iQOO5 Pro, где последний птица чуть более высокого полета с улучшенными характеристиками в части камер и технологии быстрой зарядки.

В целом дизайн новинок, за исключением блока тыльной камеры, не предлагает каких-то оригинальных и отличных от сонмы прочих устройств элементов. Тем не менее, он приятный, актуальный и явно найдет отклик у пользователей. Лицевая панель отдана под дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под фронталку, а на задней панели расположилась прямоугольная площадка основной камеры с тремя датчиками изображения.

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Экран в iQOO 5 и iQOO 5 Pro установлен вполне отвечающий духу времени: AMOLED, диагональ 6,56 дюйма, разрешение 2376х1080 пикселей, частота обновления 120 Гц, частота сенсорного слова 240 Гц, HDR 10+, цветовой охват 100% DCI-P3 и 103% NTSC. Сюда же встроили и сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная платформа новинок — Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. Памяти в смартфонах достаточно: 8/12 Гб оперативной LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной стандарта UFS 3.1. Аккумулятор у iQOO 5 емкостью 4500 мАч, а вот у «прошки» он на 4000 мАч. Но у последней большая фора по части мощности зарядки — 120 Вт с эффективностью 98,5%. Тогда как базовая версия поддерживает 55-ваттную быструю зарядку. Весь процесс зарядки от 0% до 100% в первом случае занимает всего 15 минут.

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Беспроводная зарядка при этом не досталась ни одному из дебютантов. Позаботился производитель и о температурном комфорте внутренних компонентов, установив систему жидкостного охлаждения VC, обеспечивающую рассеивание тепла на площади 14581 мм² и снижение температуры процессора на 12°С.

iQOO 5 и iQOO 5 Pro предлагают селфи-камеру на 16-мегапикселей с диафрагмой f/2.45, а у тыльной три модуля, где два из них на 50 Мп (f/1.85) + 13 Мп (f/2.2, широкоугольная). В качестве третьего у младшей версии выступает 13 Мп телефото объектив с поддержкой 20-кратного цифрового увеличения. А вот оптического стаба тут нет. В случае с iQOO 5 Pro дополняет дуэт датчиков телеобъектив на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и есть система оптической стабилизации изображения.

Работают новинки под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой IQOO UI 1.5. Имеется порт USB Type-C, поддержка Face Unlock, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1 и функции Multi-Turbo 4.0 для оптимизации игровых процессов. Есть встроенный Hi-Fi аудиочип CS43131 и парочка стереодинамиков.

Продажи iQOO 5 стартуют с 24 августа и на выбор три модификации: 8/128 Гб — $576, 12/128 Гб — $619 и 12/256 Гб — $663. За iQOO 5 Pro в версии с 8/256 Гб запросили $720, а вариант с 12/256 Гб обойдется в $792.

Источник: toutiao