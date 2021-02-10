Представлены наушники AirPods 3

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Переработанный дизайн, зарядка MagSafe, Spatial Audio и хорошая автономность

Сегодня Apple провела презентацию, на которой показала целый ряд новинок. Пожалуй, среди наиболее ожидаемых — наушники AirPods 3, с выхода первого поколения которых прошло уже пять лет. Одной из главных фишек гарнитуры стала поддержка программы Spatial Audio для пространственного аудио с эффектом присутствия.

В плане дизайна наушники смахивают на AirPods Pro, но без амбушюров. Конструктивно наушники таковы, чтобы добиться проникновения звука прямо в ухо владельца. Несмотря на внешнюю схожесть, отличий немало, особенно внутри. Чип в AirPods 3 от AirPods Pro — H1. Внутри установлены новые динамические драйверы, а сам корпус получил защиту от брызг IPX4.

Время автономной работы составляет шесть часов и при использовании кейса оно увеличится до 30 часов. Для зарядки можно использовать беспроводную зарядку или MagSafe. Всего пять минут «дозаправки» подарит один час воспроизведения музыки. Для магнитов AirPods 3 Apple использовала 100% переработанных редкоземельных элементов, корпус имеет полностью переработанное олово для пайки материнской платы и 100% переработанный алюминий для петель.

А вот шумодава в AirPods 3 нет, это прерогатива Pro-версий. В США ценник на наушники составил $179 и сегодня их уже можно предзаказать. Поставки же обещают начать с 26 октября.

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Источник: screenrant