Представлены Realme Buds Air 2 Neo: автономность 28 часов и активное шумоподавление

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Вышли Realme Buds Air 2 Neo с шумодавом

Realme сегодня анонсировала гарнитуру Buds Air 2 Neo, которая позиционируется как самые доступные наушники с шумодавом. Первой страной, где их можно приобрести стал Пакистан и там за них просят $53. Но на старте продаж пройдет акция, позволяющая прикупить их за $39.

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Дизайн повторяет тот, что предложили в Realme Buds Q, а внутри корпуса с защитой от брызг IPX5 скрываются 10-миллиметровые излучатели. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2 и заявлена поддержка аудиокодеков AAC и SBC.

Но все же главная фишка Realme Buds Air 2 Neo наличие активного шумоподавления (ANC). Есть «режим прозрачности» и режим низкой задержки (до 88 мс) для игровых сессий. Что касается времени автономной работы, то одного заряда должно хватить на 7 часов работы с выключенным шумодавом, а если активировать его, то автономность сократится до 5 часов. Зарядный кейс позволит увеличить продолжительность работы до 28 часов с отключенным ANC, а при включении его — 20 часов.

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Источник: gizmochina