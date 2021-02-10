Представлены Realme Narzo 30 Pro 5G и Narzo 30A

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Realme анонсировала две новинки серии Narzo 30

Компания Realme продолжает наступление на рынок смартфонов и сегодня представила Realme Narzo 30 Pro 5G и Narzo 30A, ориентированные на рынок Индии. Обе новинки считаются доступными решениями с чипами от MediaTek, емкими аккумуляторами и «прошка» еще предлагает поддержку сетей пятого поколения.

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Realme Narzo 30 Pro укомплектовали 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 180 Гц. Построен смартфон на Dimensity 800U, обладает 6/8 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 64/128 Гб. Работает он под управлением Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI с последующим скорым обновлением до Android 11.

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Питает Realme Narzo 30 Pro аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio, Bluetooth 5.1, GPS и двухдиапазонный Wi-Fi. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп и на тыльной стороне установили систему из трех датчиков 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). В наличии боковой сканер отпечатков пальцев.

У Realme Narzo 30A имеется 6,5-дюймовый HD+ (1600х720 пикселей) с частотой обновления 60 Гц, чипсет Helio G85 с видеоускорителем Mali-G52, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной. Фронталка на 8 Мп и основная камера с двумя датчиками, где главный на 13 Мп и есть черно-белый модуль. Емкость аккумулятора 6000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, имеется дактилоскопический датчик на тыльной стороне, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и порт USB Type-C.

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Продажи Realme Narzo 30 Pro стартуют 4 марта и версию с 6/64 Гб оценили в $235, а за модификацию с 8/128 Гб просят $277. Realme Narzo 30A появится на прилавках магазинов 5 марта по цене $125 и $138 за версии с 3/32 Гб и 4/64 Гб соответственно.

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Источник: 91mobiles