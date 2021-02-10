Представлены Redmi 10 5G и Redmi 10A для разных рынков! Xiaomi разошлись...

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Представлены Redmi 10 5G и Redmi 10A для разных рынков

Сегодня поговорим про характеристики новинок от Xiaomi, которые как всегда выглядят достаточно привлекательно по сравнению с конкурентами. Старшая модель получила продвинутый 5G, и привлекательный дизайн камер, когда младшая модель имеет необычный дизайн и отпечаток пальца на задней панели. Дисплей старшей модели может похвастаться частотой обновления 90 Hz с разрешением FHD+, пока младшая оснащена 60 Hz дисплеем HD+, оба дисплея выполнены по технологии IPS на 6.53 дюйма в Redmi 10A и 6.58 дюйма в Redmi 10 5G.

Процессоры обоих устройств сделала компания MediaTek, и в этот раз переплатить точно есть за что. В Redmi 10 5G установлен MediaTek Dimensity 700 выполненный по технологии 7нм, против MediaTek Helio G25 в Redmi 10А выполненного по технологии 12нм, установленного также в более старом Poco M3 Pro.

Результаты тестов: Antutu: Redmi 10 А – 92145, Redmi 10 5G – 337457;

GeekBench Single Score: Redmi 10 А – 135, Redmi 10 5G – 560;

GeekBench Multi Score: Redmi 10 А – 467, Redmi 10 5G – 1718.

В среднем бюджетный вариант отличается в производительности в 3-5 раз, поэтому Redmi 10 A работает под управлением MIUI 12.5, когда на Redmi 10 5G стоит последнее обновление MIUI 13.Количество оперативной памяти в телефонах не отличается, это стандартные 4/6GB LPDDR4x. Выбор постоянной тоже схож 64/128GB на выбор, главное отличие полагает в стандарте скорости, в Redmi 10 5G это UFS 2.1, а в Redmi 10 А eMMC 5.1.

Батареи в телефонах тоже одинаковые, 5000 mAh. Разница полагает лишь в том, что в Redmi 10 5G благодаря более новому техпроцессу батарейки хватает на час дольше. Но в любом случае её спокойно будет хватать на день активной работы в любом из вариантов.Остаётся лишь упомянуть цены на телефоны:

Redmi 10A:4GB+64GB = 109$;

4GB+128GB = 124$;

6GB+128GB = 139$;

Redmi 10 5G:4GB+64GB = $199;

4GB+128GB = $229



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