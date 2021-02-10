Представят Honor 50 Lite и вот как он выглядит

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Honor 50 Lite — китайское прочтение дизайна iPhone 12

На следующей неделе состоится премьера линейки Honor 50, о которой много и охотно рассказывают инсайдеры. А вчера так и вовсе «завалили» фоточками, которые не оставляют сомнений, какой же дизайн получат новинки. До недавнего времени считалось, что в рамках нового семейства выйдут три новинки: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE. Но, оказалось, что дебютантов может быть квартет.

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) были найдены снимки Honor 50 Lite (HJC-LX9). Дизайн уже выдает то, что это будет бюджетный смартфон и по внешнему виду он стоит особняком от прочих моделей серии Honor 50. Он получит плоские грани на манер iPhone 12 и на передней панели установили дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Тыльная крышка Honor 50 Lite окрашена в синий цвет и вмещает квадратный модуль камеры с четырьмя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. На нижнем торце расположилась решетка для динамика, микрофон и USB Type-C порт. Honor 50 Lite лишили 3,5 мм разъема для наушника и очень похоже, что экран выполнен по технологии OLED, что позволило встроить в него сканер отпечатков пальцев.

О технической составляющей Honor 50 Lite сведений нет. Также нет уверенности, что его представят на презентации 16 июня. Нам лишь остается наблюдать за развитием событий.

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Источник: passionategeekz