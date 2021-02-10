Преемник Snapdragon 888 будет с «подвохом»

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Новая флагманская платформа должна удивить возможностями по части обработки изображений

Qualcomm — это один из главных игроков, который определяет ландшафт рынка мобильных устройств. Сейчас его Snapdragon 888 задает тон в лагере Android. Свои полномочия чип должен сложить в декабре, когда состоится премьера его преемника, работы над которым в самом разгаре.

По данным издания Winfuture, чипмейкер уже приступил к тестированию ранних образцов чипа премиум класса. Его кодовое имя Waipio и индекс SM8450. С каким именем он дебютирует, информации нет и после финта с неймингом Snapdragon 888 никто не берется предсказывать название новой платформы.

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По данным источника, в качестве платформы для тестирования взят прототип, обладающий 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянной. В числе улучшений нового чипа будет усовершенствование по части обработки изображения. В частности, сказано, что платформа получит специальный модуль с кодовым именем Leica1.

Судя по всему, эксперты известной немецкой компании привлечены для работы над новым чипом с целью сделать ощутимый шаг вперед в деле фотовозможностей устройств на базе нового премиального Snapdragon. Но это предположения, а точной информацией будем обладать уже после премьеры флагманского чипа Qualcomm.

А в перспективе нас ждет анонс субфлагманской платформы Snapdragon 775G, а также мы увидим 4G-версию Snapdragon 888.

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Источник: winfuture