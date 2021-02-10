Преимущества покупки телевизора со Смарт-ТВ

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Технологический прогресс не стоит на месте, качество и функциональность техники растут с каждым годом. Если вы задумались о покупке телевизора и уже ищете различные варианты, то вам наверняка попадались на глаза телевизоры со Смарт-ТВ. Что же это такое и стоит ли оно своих денег?

Смарт-ТВ: действительно «смарт»

Если вкратце объяснять, в чем отличие обычного телевизора от умного, то в первую очередь нужно обозначить, что у обычного телевизора функционал достаточно ограничен, а умный телевизор совмещает в себе функции медиацентра и, собственно, телевизора. У таких гаджетов есть возможность подключения к интернету. Теперь есть возможность не просматривать рекламу и смотреть любимые программы тогда, когда захочется. Так как у телевизора есть выход в интернет, вы можете выполнять целый ряд задач: отвечать на электронные письма, искать информацию в интернете, скроллить ленту в социальной сети, отвечать на сообщения в мессенджерах, заказать еду или провести видеоконференцию. Управление может производиться с помощью пульта, экранной или физической клавиатуры, или жестами. Таким функционалом не обладает даже самый дорогой обычный телевизор. Купить телевизор со Смарт-ТВ – это действительно хорошее решение. Название полностью оправдано.

Операционные системы

В настоящем времени в ходу три ОС: Tizen OS, Android TV и WebOS. Выбор стабильной операционной системы, установленной на конкретную модель, – это важный шаг, так как из-за возможных лагов пользование умным и удобным девайсом будет только вызывать раздражение.

Операционную систему Tizen использует в своих телевизорах компания «Самсунг». Эта ОС проста в управлении и имеет интуитивный интерфейс. Всплывающая панель управления находится в нижней части экрана и не отвлекает от просмотра. Выполнять различные задачи вы можете прямо во время просмотра телепередачи или фильма. Tizen совместима со всеми смартфонами вне зависимости от установленной на них системы. Минусы этой ОС – невозможность установить сторонние утилиты и невоспроизводимость некоторых форматов видео.

Android TV – это ОС, практически полностью повторяющая соответствующую систему, которую устанавливают на смартфоны. Главный ее плюс – это совместимость со всеми телевизорами (единственное ограничение – технические характеристики устройства). Android TV обладает большим количеством настроек и возможностью кастомизации. Также на эту ОС можно устанавливать сторонние приложения, а в магазине есть большой выбор утилит. Из минусов: интерфейс не так интуитивен, как у вышеупомянутой ОС, и система эта не предусматривает многозадачность. Купить Смарт-ТВ с этой операционной системой можно, если у продукта хорошие технические характеристики.

WebOS – это система, которую устанавливает на свои девайсы компания LG. В целом она похожа на систему, которую устанавливает «Самсунг». Из плюсов – многозадачность, удобный интерфейс и высокая скорость работы. Из особенностей – скудный набор утилит в магазине и отсутствие возможности установки сторонних приложений.

На остальные характеристики, характерные для любых классических устройств этого же вида (способ передачи изображения, тип матрицы и т.д.), конечно, тоже нужно учитывать, так как Смарт-ТВ – это все-таки в первую очередь телевизор.