Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf
Успей купить со скидкой Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палку BlitzWolf
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Baseus TWS - беспроводные наушники
Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400mAh, IP55
Цена: $24,99 - https://lite.al/T7hsCY
Купон магазина $10
Redmi 9C
Характеристики: Helio G35, 6.53", 5000мАч, Bluetooth 5.0, 3/64 Гб, NFC
Предложение для РФ
Цена: 9 180,60 руб ($119,35) - https://lite.al/B6DivV
Промокод "MAYTREND1243"
BlitzWolf - трипод/селфи-палка
Характеристики: BW-BS10, Bluetooth 3.0, длина 720 мм, 50мАч, пульт ДУ
Цена: UA $16,27/RU $16,76 - https://lite.al/G4Tbu
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