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Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf

06.05.2021 193 0

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Baseus TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400mAh, IP55

Цена: $24,99 - https://lite.al/T7hsCY

Купон магазина $10

 

Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf – фото 1

 

Redmi 9C

Характеристики: Helio G35, 6.53", 5000мАч, Bluetooth 5.0, 3/64 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: 9 180,60 руб ($119,35) - https://lite.al/B6DivV

Промокод "MAYTREND1243"

 

Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf – фото 2

 

BlitzWolf - трипод/селфи-палка

Характеристики: BW-BS10, Bluetooth 3.0, длина 720 мм, 50мАч, пульт ДУ

Цена: UA $16,27/RU $16,76 - https://lite.al/G4Tbu

 

Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf – фото 3

Redmi 9C Baseus BlitzWolf
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2021

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Прибарахлимся: приятные цены на Redmi 9C, наушники Baseus и селфи-палка BlitzWolf

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