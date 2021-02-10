Продажи смартфонов Xiaomi в 2021 году: сколько, какой доход и на скольких рынках в лидерах

450

Популярность растет, а вместе с ней и продажи

На днях Xiaomi подвела итоги работы за 2021 год и сообщила о росте выручки от реализации своей продукции. Но тогда не было информации, какой вклад в казну принес сегмент смартфонов. И вот теперь мы расскажем, каких успехов Xiaomi достигла на рынке мобильных устройств.

По подсчетам самой Xiaomi по итогам 2021 года было продано 190,3 млн смартфонов и это на 30% больше того количества, которое было реализовано в 2020 году. Из всего объема проданных мобильников, 24% пришлось на премиальные модели и рост по сравнению с 2020 годом составил 160%.

Продажа мобильных устройств принесла в казну более $32 млрд. Грубый подсчет показал, что доход от продажи каждого мобильного устройства составил в среднем $170. Отчет также показал, что компания усилила свою экспансию на зарубежные рынки, ведь почти 50% выручки была получена на рынках за пределами Китая.

Читать также: Сразу три смартфона Xiaomi получат Snapdragon 8 Gen 1 Plus ﻿

Похвасталась компания тем, что популярность ее устройств растет. Так, на 14 рынках она является лидером и компанией номер один. В 62 странах и регионах она уверенно входит в топ-5 крупнейших производителей смартфонов.

Также Xiaomi сообщила, что число активных пользователей MIUI по всему миру составила 509 млн по итогам 2021 года и это на 28,4% больше, чем в 2020 году. Реклама в фирменной оболочке принесла ей доход в сумме $2.8 млрд, рост составил 42,3%.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xiaomi