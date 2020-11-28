Продажи TWS-наушников в 2020 году бьют все возможные рекорды – пример Индии

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Несмотря на пандемию, рынок TWS-наушников показал невероятный рост в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

Международное консалтинговое агентство International Data Corporation (IDC) выпустило свой новый отчет относительно продаж определенных товаров. Исследователей заинтересовало количество проданных TWS-наушников за 2020 год, и результат превзошел все ожидания. Уточним сразу – агентство взяло за пример индийский рынок, страну, который показывает самый заметный рост в продаже техники.

Согласно отчету, в этом году на территории Индии было продано рекордное количество TWS-наушников - 11,8 млн. штук, что составляет 165,1% роста за аналогичный период прошлого года. Представьте, что происходит в остальном мире?

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Несмотря на то, что Индия является одним из крупнейших рынков в мире по продажам смартфонов, рынок носимых устройств все еще находится в стадии развития. Однако за последний квартал компаниям удалось отгрузить огромное количество беспроводных устройств, благодаря возросшему спросу.

По мнению IDC, спрос на эти продукты вырос в результате того, что пользователи буквально «застряли» дома из-за пандемии, и многим захотелось себя порадовать обновками. Другая причина заключается в том, что сами TWS-наушники стали более доступными.

Например, средняя цена на умные часы в 3 квартале 2020 года упала до $111 по сравнению с $175 годом ранее в 3 квартале 2019 года. Аналогичным образом, средняя цена на беспроводные наушники снизилась на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 57 долларов.

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Таким образом, за последний квартал поставки TWS-наушников достигли почти 4 млн. единиц при колоссальном росте в 1156,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером в Индии стал индийский бренд BoAt с долей 26,1%, а второе место заняли Realme с долей 15,5%.

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Источник: IDC



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