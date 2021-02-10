Производительность Google Pixel 6 и другие подробности о смартфоне от авторитетного информатора

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До уровня Snapdragon 888 чип Google Whitechapel по мощности не допрыгнет, но по «мозгам» должен обойти

Google готовится навести шороху на рынке смартфонов, представив Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В ход пойдет новый и нетривиальный дизайн, а также фирменный чип Whitechapel, который, по слухам, помогает поисковому гиганту создавать Samsung. Полет фантазий и ожиданий фанатов стал причиной того, что многие возлагают слишком большие надежды на новый чип. Известный сетевой информатор и сотрудник ресурса XDA Developers решил немного внести ясность с новой платформой.

Так, по его словам, надеяться на то, что Whitechapel будет сокрушать конкурентов по части производительности не стоит. Создают его не для того, чтобы нагибать всех в синтетических тестах, а с прицелом на высокий «IQ». Акцент сделают на искусственном интеллекте и машинном обучении. В состав новой платформы войдет нейронный движок и выделенный чип для обработки изображений.

Очевидно, что делается это для того, чтобы за счет искусственного интеллекта и программных алгоритмов прокачать фотовозможности будущих Pixel-фонов. Стоит также отметить, что установка Pixel Neural Core не в новинку для устройств Google. Ранее NPU был атрибутом Pixel 3 и Pixel 4, но в Pixel 5 компания отказалась от его использования.

Если говорить в целом о процессорной производительности Whitechapel, то Макс Вейнбах ориентирует на то, что по мощности он расположится между Snapdragon 865 и Snapdragon 888. Google Pixel 6 должен предложить 6,4-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, двойную тыльную камеру и поддержку технологии беспроводной сверхширокополосной передачи данных UWB.

В случае с Google Pixel 6 Pro компания пойдет на установку трех камер, две из которых — основной датчик на 50 Мп и телеобъектив на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума. Ему приписывают AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

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Источник: notebookcheck