Прощай, Funtouch OS? Встречаем Origin OS

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Vivo готовит прошивку Origin OS на смену Funtouch OS

Пришли слухи, что Vivo работает над преемником X50. Речь идет о Vivo X60 и новинка вполне может стать значимой моделью для компании. Поговаривают, что компания создала новую фирменную оболочку, которая придет на смену Funtouch OS. Новый интерфейс получит название Origin OS и предложит целый ряд отличий от Funtouch OS.

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Разработчики Origin OS поставили перед собой цель создать лучшую фирменную оболочку от OEM-производителей на базе Android. Удастся ли им осуществить задуманное, можно будет сказать только после выхода первого смартфона с ней на борту.

Интересно, то это не первая попытка Vivo создать новую версию фирменного интерфейса. Ранее ходили слухи, что компания создает Jovi OS, но задуманное осуществлено в итоге не было. Компания в итоге отказалась от реализации прошивки после тестов. И вот теперь компания вновь попытается предложить альтернативу Funtouch OS.

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Премьера Vivo X60 ожидается в ноябре или декабре нынешнего года. Какие характеристики он предложит, не сообщается. Как и нет понимания, реализуют тут фишку с карданной стабилизацией в основной камере.

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Источник: gizmochina