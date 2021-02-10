Прошивка MIUI 14 для Poco F3 уже готова
Продолжается обновление телефонов Xiaomi до новой прошивки MIUI 14. Огромное количество смартфонов уже получило свежую сборку, и, наконец, очередь дошла до популярного телефона Poco F3, который в свое время был настоящим ТОПом за свои деньги, да и сейчас эта модель достойно держится в строю.
Когда Poco F3 получит обновление до MIUI 14
В скором времени ожидается релиз для EEA , который получат все пользователи. В некоторых регионах обновление уже доступно. Свежая оболочка будет базироваться на Android 13. Номер сборки – V14.0.7.0.TKHEUXM . Вместе с этим обновлением на устройство придет патч безопасности за январь 2023 года.
Также будет глобальное обновление и отдельно для Индонезии. Для всего мира сборка идет по номеру V14.0.4.0.TKHMIXM , а для Индонезии – V14.0.1.0.TKHIDXM. Эти обновления также будут строиться на Android 13. Мировое и индонезийское обновление ожидается не позднее середины марта. Как обычно, первоначально новая прошивка доступна для тестирования в рамках программы Poco Pilots.
А вы ждете обновления до MIUI 14?
Источник: Xiaomiui
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