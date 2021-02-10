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Продолжается обновление телефонов Xiaomi до новой прошивки MIUI 14. Огромное количество смартфонов уже получило свежую сборку, и, наконец, очередь дошла до популярного телефона Poco F3, который в свое время был настоящим ТОПом за свои деньги, да и сейчас эта модель достойно держится в строю.

Когда Poco F3 получит обновление до MIUI 14

В скором времени ожидается релиз для EEA , который получат все пользователи. В некоторых регионах обновление уже доступно. Свежая оболочка будет базироваться на Android 13. Номер сборки – V14.0.7.0.TKHEUXM . Вместе с этим обновлением на устройство придет патч безопасности за январь 2023 года.

Также будет глобальное обновление и отдельно для Индонезии. Для всего мира сборка идет по номеру V14.0.4.0.TKHMIXM , а для Индонезии – V14.0.1.0.TKHIDXM. Эти обновления также будут строиться на Android 13. Мировое и индонезийское обновление ожидается не позднее середины марта. Как обычно, первоначально новая прошивка доступна для тестирования в рамках программы Poco Pilots.

А вы ждете обновления до MIUI 14?

Источник: Xiaomiui

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