Прошивка MIUI для устройств Xiaomi и Redmi будет отличаться

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Интерфейс MIUI для смартфонов Redmi обретет уникальные черты

Отсчет существования Redmi как независимого суббренда начался с января 2019 года. На практике полностью дистанцироваться от Xiaomi никто, скорее всего, и не собирался, компании сохраняют тесные связи и статистика продаж берется совокупно по двум брендам. Но появились предпосылки говорить о том, что у Redmi появится больше черт для индивидуальности.

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Отличия будут лежать в области программного обеспечения. Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил, что MIUI для устройств Redmi предложит ряд отличительных и уникальных черт. О чем конкретно идет речь, источник не стал называть, ограничившись лишь упоминанием того, что отличия будут носить визуальный характер, т.е. появятся какие-то изменения в области графического интерфейса. Функционально MIUI для смартфонов Redmi и Xiaomi будут идентичны, а вот анимация, иконки и прочие элементы графического интерфейса должны разниться.

Как скоро мы сможем увидеть какие-то преображения, прошивки для смартфонов Redmi, не сообщается. Возможно, работы только стартовали и потребуется время для реализации идей. Не исключено, что какой-то массив работы все же уже выполнен и с приходом MIUI 13 будут видны визуальные отличия, появятся детали, характерные для бренда Redmi.

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Источник: weibo