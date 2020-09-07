Прошлогодний Motorola G7 Power получил стабильную версию Android 10 по всему миру

664

Motorola только сейчас закончила отправку обновления для Motorola G7 Power до Android 10.

Motorola – не из тех производителей, которые привыкли обеспечивать своих пользователей самым быстрым выходом новых версий своей прошивки. Вот и отправку крайнего обновления до 10 версии Android компания затеяла с большими перерывами: первые пользователи начали получать его еще в июне, а закончилась отправка только сейчас. Закончить производитель этот процесс решил на территории США.

Читать также: Представлен квартет Moto G7, G7 Power, G7 Plus и G7 Play﻿

Обновление Android 10, распространяемое, естественно, по воздуху, имеет номер сборки QCO30.85-18. Пользователи с включенной функцией автоматического обновления получат уведомление об обновлении, или же они могут вручную проверить, перейдя в «Настройки->О телефоне->Обновления системы». Для пользователей, которые ещё не получили обновление и хотели бы протестировать его прямо сейчас, на сайте производителя уже есть раздел, где можно скачать полную версию прошивки.

Сборка финальная, стабильная, и она основана на Android 10. Несмотря на то, что прошивка доступна некоторое время, пользователям все равно придется подождать – отправка только была запланирована.

Читать также: Похоже, у Motorola Razr 5G характеристики действительно будут так себе﻿

Что касается изменений, то обновление должно привнести оптимизацию программного обеспечения и общее улучшение опыта работы со смартфоном. Также новая версия прошивки обещает улучшение уровня безопасности и производительности устройства.

По словам производителя, обновление также устранит многие ошибки, о которых сообщалось в предыдущей сборке. Как обычно, пользователи должны убедиться, что они сделали резервную копию своих данных.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: rootmygalaxy.net



https://andro-news.com/news/insayder-slil-oficialnyy-promo-rolik-sony-xperia-5-ii.html Инсайдер слил официальный промо-ролик Sony Xperia 5 II(в Адм. панель)