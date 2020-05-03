Прототип Xiaomi Mi 7 продается за бешеные деньги

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Фанаты Xiaomi с упоением готовы рассказывать о достижениях компании и с замиранием сердца рассматривают прототипы фирменных продуктов. Некоторые коллекционеры сходят с ума по тестовым устройствам и готовы выложить за них куда большие деньги, чем за релизные версии. Найдется ли тот, кто приобретет прототип Xiaomi Mi 7 за 1 миллион юаней ($141 593)?

Напомним, что в свое время компания провернула финт, пропустив цифру 7 в нумерации титульных флагманов: следом за Xiaomi Mi 6 вышел Xiaomi Mi 8. Но нас хотят уверить, что Xiaomi Mi 7 создавался и кому-то даже удалось утащить прототип смартфона, чтобы изрядно нажиться на его продаже. На одной из китайских торговых площадок его предлагают за 1 млн юаней.

На снимках показан смартфон, во внешности которого угадываются характерные черты Xiaomi Mi 8. Он получил металлический каркас и изогнутый по краям дисплей. Тыльная крышка изготовлена из керамики, она приютила сдвоенную основную камеру и сканер отпечатков пальцев. Не исключено, что предприимчивый обладатель прототипа, выставил на торги прототип Xiaomi Mi 8, а, чтобы хайпануть заявил о том, что это инженерный образец Xiaomi Mi 7.

По данным источника, смартфон укомплектовали OLED‑дисплеем диагональю 6 дюйма разрешением 2160х1080 точек, 6 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128 Гб, чипом Snapdragon 845 и фирменной оболочкой MIUI 8.

Источник: mydrivers

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