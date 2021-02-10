Психология услуг: секреты успешного убеждения от Apple

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Вы обладатель iPhone или другой «яблочной» техники? Что-то неожиданно сломалось и вы не знаете, что делать? Казалось, в этой ситуации принято обращаться в авторизированный сервисный центр, но что делать, если стоимость ремонтных работ там выше, чем предлагают умельцы в сторонних ремонтных мастерских?

Найдется немало тех, кто прибегнет к услугам обычных мастерских, только бы сэкономить. Предсказуемо, что Apple не заинтересована в этом и она даже выпустила несколько обучающих роликов специально для сотрудников авторизированных ремонтных мастерских. Цель — удержать клиента и склонить его прибегнуть к услугам официалов.

Так, в одном из роликов разыграна сценка, где клиент обращается в сервисный центр за заменой разбитого стекла в iPhone. Услышав стоимость ремонтных работ, пользователь был удивлен такой высокой ценой. Со своей стороны, сотрудник сервисного центра акцентирует внимание на том, что они устанавливают только оригинальные комплектующие, гарантирующие дальнейшую работу устройств без сбоев. В некоторых роликах для наглядности сравнили оригинальные комплектующие и контрафакт. Естественно, все сравнения не в пользу последних.

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Многие увидели в этих роликах желание Apple обучить технических сотрудников сервисных центров, как сделать так, чтобы клиент не ушел к неофициалам с меньшими расценками, а согласился прибегнуть к услугам авторизированных мастерских и потратить на ремонт больше средств.

Ничего в поведении Apple странного нет, ее позицию по ремонту понять можно. Компания хочет зарабатывать и ей необходимо окупить производство комплектующих, работу авторизированных центров и она хочет все контролировать, включая и ремонт. Но объективно — цены на ремонт в таких мастерских завышены и частенько они делают все долго.

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Достаточно большая армия пользователей не согласна с тем, что их хотят «загнать» только к официалам. Они считают, что имеют право выполнить ремонт и у сторонних мастеров. В таких мастерских работают профессионалы способные сделать ремонт любой сложности, за меньшие деньги и быстрее по времени.

Сейчас в США ряд сенаторов продвигают законопроект с названием «Право на ремонт». Если его в итоге примут, компании обязаны будут продавать комплектующие сторонним сервисам и самим потребителям.

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Источник: vice