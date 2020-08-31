Qualcomm и MediaTek начнут делать доступные 5G-чипы

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MediaTek и Qualcomm наладят выпуск дешевых процессоров с поддержкой 5G

Многие и не раз слышали, что за 5G будущее. От нового стандарта связи ждут повышения скорости передачи данных, надежности и стабильности с минимальными задержками и Интернет вещей. Многие страны торопятся внедрить 5G сети и не хотят отставать от тренда производители смартфонов. Они все активнее насыщают нишу устройств с поддержкой сетей пятого поколения.

Но если ранее наличие модема 5G было прерогативой для флагманов и премиальных устройств, то сейчас все больше появляется таких моделей в среднебюджетном сегменте. И уже не за горами появление бюджетных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Не последнюю роль в этом сыграют производители чипов, которые выпустят доступные решения для бюджетных устройств.

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Известно, что Qualcomm и MediaTek готовят недорогие 5G-чипы, стоимость которых не превысит $20. И есть основания полагать, что массовое производство их стартует в самое ближайшее время. Так, американский чипмейкер создал чипсет sm4350 с поддержкой 5G, а у тайваньской компании такие однокристальные системы появятся в рамках серии Dimensity 600. Ждать долго выхода смартфонов с новыми аппаратными платформами не придется. Их выход обещают до конца нынешнего года.

Аналитики компании IDC прогнозируют, что по итогам 2020 года мировой рынок 5G-смартфонов увеличится на 9,5%. Наиболее бурно этот сегмент растет в Китае и именно там появляется все больше доступных моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Так, если в третьем квартале прошлого года средняя цена 5G-смартфона в Поднебесной составляла около $711, что уже сейчас этот показатель упал до $464.

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Источник: gizchina