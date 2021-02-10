Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3 – на 15% быстрее и на 50% производительнее… чем 7 Gen 1

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Qualcomm представила субфлагманский мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 3. Чип изготовлен по 4-нанометровой технологии TSMC и имеет компоновку ядер 1+3+4. Основное ядро ​​Snapdragon 7 Gen 3 работает с тактовой частотой 2,63 ГГц, еще 3 имеют частоту 2,4 ГГц и 4 работают на 1,8 ГГц.



Qualcomm заявляет о повышении производительности процессора на 15% и графический процессор Adreno на 50%, скорее всего, по сравнению с прошлогодним чипом Snapdragon 7 Gen 1. Согласно тестам Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает 20% экономии энергии.



Qualcomm Hexagon NPU внутри чипа должен обеспечивать на 60% большую производительность ИИ на Вт по сравнению с SD 7 Gen 1. Графический процессор Adreno поддерживает API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.3.



Новый чип Qualcomm обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением до 4K с частотой обновления 60 Гц или разрешением FHD+ с частотой 168 Гц. Он снабжен сопроцессором Qualcomm Spectra ISP, который может работать с модулями основной камеры на 200 МП и записывать видео 4K HDR с частотой 60 Гц.



Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 работает в сочетании с модемом RF Snapdragon X63 5G, который обеспечивает скорость загрузки до 5 Гбит/с в диапазонах mmWave и ниже 6 ГГц, а также обеспечивает поддержку стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



Ожидается, что первые устройства Snapdragon 7 Gen 3 выйдут позже этого месяца, их выпустят Honor и Vivo.

Источник: GSMArena