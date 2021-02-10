Qualcomm сбегает от Samsung к TSMC

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3-нм чипсеты Snapdragon будут производиться только силами TSMC

Как известно, производством Snapdragon 8 Gen 1 занята Samsung. Но, увы 4-нанометровая технология южнокорейского гиганта оказалась несовершенная и есть проблемы с производством. Qualcomm с удовольствием бы передала портфель заказов на его выпуск TSMC, но производство тайваньского чипмейкера загружено чипами для Apple, места для Qualcomm тут не остается.

Но все же американский чипмейкер не теряет надежды сбежать к TSMC и производство Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет развернуто на площадях тайваньской компании. Думает компания и на перспективу. Ожидается, что к 2023 году освоят 3-нанометровый техпроцесс и Qualcomm уже стоит планы, кому поручить выпуск новых чипов с применением новой технологии.

Поговаривают, что производством 3-нм чипов Snapdragon будет заниматься исключительно TSMC. Samsung потеряет право на выпуск чипов для Qualcomm из-за сомнений в том, что южнокорейский гигант сможет выполнить условия контракта из-за низкой производительности. Если информация правдива, а поводов не доверять достаточно авторитетному корейскому изданию Theelec нет, то Qualcomm стремится дистанцироваться от Samsung и не отстать в гонке за 3-нм техпроцесс.

Другое дело, что есть скепсис, что TSMC успеет к 2023 году наладить массовый выпуск 3-нм чипов и сможет полностью выполнить заказы на них. От новых процессоров ожидают не только повышение вычислительной мощности, и, но и большую эффективность работы и щадящий расход энергии.

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Источник: thelec