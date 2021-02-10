Ранний дебют Redmi K50 отменяется

425

Представить Redmi K50 должны в январе следующего года

Ранее глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг решил узнать у пользователей, что они хотели бы увидеть в Redmi K50. Этот факт заставил предполагать, что работы над новым поколением устройств К-серии идут. Более того, были разговоры о том, что представят Redmi K50 раньше времени и релиз состоится к концу года.

Читать также: У Samsung Galaxy Z Flip 3 может появиться конкурент — Xiaomi Mi Mix Flip ﻿

Тем, кто рассчитывал раньше времени увидеть новую серию, не стоит особо обольщаться. Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что ни о каком раннем релизе речь не идет. Представят серию Redmi K50 в следующем году до Китайского нового года, который празднуется ежегодно, как правило, в феврале следующего года. Так, в следующем году его будут праздновать 1 февраля, а значит, анонс Redmi K50 стоит ждать именно до этой даты.

На данном этапе и с оглядкой на то, какими получились предшественники, можно строить предположения, что Redmi K50 и Redmi K50 Pro предложат OLED-дисплей с повышенной герцовкой, чипы от Qualcomm, многомодульные камеры, поддержку быстрой и беспроводной зарядки. Конечно же, смартфоны будут работать в сетях пятого поколения, завтра без этого уже никуда.

Читать также: В плане исполнения и материалов корпуса POCO F3 GT будет премиальным

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina