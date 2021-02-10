Раскрыто время анонса Android 13

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Google объявила даты проведения конференции Google I/O

Традиционно в мае Google устраивает конференцию для разработчиков Google I/O. В уже привычной для себя манере компания опубликовала головоломку, чтобы назвать дату проведения мероприятия. Надо отдать должное сотрудникам компании, в этот раз они потрудились на славу и разгадать ребус удалось не всем. Прошло несколько часов прежде чем появился правильный ответ, а ведь ранее у энтузиастов на это уходили считанные минуты.

Следом Сундар Пичаи на своей странице в Twitter подтвердил, что Google I/O 2022 пройдет 11 и 12 мая. Как и в последние несколько лет, Google не будет продавать билеты для личного посещения. Мероприятие пройдет в амфитеатре Shoreline и его посетителями станут только сотрудники компании. Все же остальные смогут наблюдать за происходящем посредством онлайн-трансляции.

Площадка Google I/O будет использована для того, чтобы анонсировать Android 13 и те новшества, которые она несет с собой. Финальный же релиз новой итерации зеленого робота состоится в августе или сентябре. Возможно, здесь устроят презентацию Google Pixel 6a, а также компания расскажет о тех успехах, которые достигла она совместно с Samsung в деле развития Wear OS.

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Источник: androidauthority