Распродажа 11.11 на AliExpress: купить крутой флагман OnePlus 9 Pro дешевле

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Напомним, что OnePlus 9 Pro стал одним из лучших китайских флагманов нынешнего года, который обходит ряд конкурентов по сумме технологий. У смартфона LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+, чип Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5, защита от воды IP 68 и квадрокамера, брендированная Hasselblad.

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