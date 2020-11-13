Рассекретили дизайн новинки серии Redmi Note. И он очень знакомый

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Внешний вид новинки серии Redmi Note вполне заурядный

Сегодня все сложнее понять логику построения модельного ряда смартфонов Xiaomi. Компания наплодила огромное количество разных устройств и только глядя на линейку Redmi Note можно потеряться, сколько моделей компания умудрилась выпустить в рамках этой линейки. А вскоре картина модельного ряда устройств Xiaomi станет еще запутаннее. Компания готовит к анонсу очередные новинки.

Мы уже рассказывали о том, что в базе данных TENAA появилась информация о характеристиках модели с индексом M2010J19SC. Прошло несколько часов и сертификационное ведомство выложило изображения устройства. Никакого уникально экстерьера не случилось. Смартфон своим внешним видом воплощает в себе черты устройств Honor и последних моделей Realme. И здесь компания не смогла удержаться от того, чтобы не поставить большое «клеймо», начертав большими буквами название бренда.

Смартфон Redmi получил фронталку, которую вписали в круглое отверстие по центру верхней части дисплея, а также установили на тыльной стороне трендовую для наших дней прямоугольную площадку основной камеры. Известно, что аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, неизвестной модели восьмиядерный чип с частотой 2,0 ГГц, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной.

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Питать гаджет будет батарейка емкостью 6000 мАч, разрешение фронталки составило 8 Мп, еcть быстрая 22,5-ваттная зарядка и реализовали боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса составили 162,3х77,2х9,6 мм и на выбор предложат семь расцветок: черная, синяя, белая, красная, фиолетовая, зеленая и оранжевая.

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Источник: mydrivers