Разбор нового Sony Xperia II показал интересные находки для охлаждения модуля камер

757

У инженеров Sony должна быть богатая фантазия – это показал недавний разбор последнего флагмана компании Sony Xperia II.

Sony Xperia 5 II был представлен в прошлом месяце, завоевав вполне позитивную критику от профильных изданий. Помимо экрана с высокой частотой обновления 120 Гц, смартфон также радует неплохими результатами работы основной камеры, предоставляя более глубокие настройки, чем его конкуренты.

Многие предположили, что обеспечивать все функции камеры для смартфона окажется достаточно тяжело. Обзор YouTube-канала PCB показал внутренности Xperia 5 II, которые смогли ответить на многие интересующие вопросы.

Sony Xperia 5 II – компактный смартфон. Это значит, что у компании была серьезная задача по установке всех компонентов в доступное пространство без ущерба для емкости батареи. Видеозапись разборки дает нам представление о том, какие инженерные усилия были приложены для создания элегантного дизайна устройства.

При снятии задника показывается слой графитового листа. Этот слой предназначен для отвода тепла от устройства, и на этот раз не только от батареи, но и от трех модулей камеры. Устройство также оснащено медной лентой за экраном для передачи тепла от дисплея.

Внутренние компоненты удерживаются на месте в некоторых случаях с помощью клея, что придает устройству водонепроницаемость. Однако порт USB-C герметизирован с помощью резиновой прокладки.

﻿Читать также: ﻿

В целом, авторы канала показали, что Xperia 5 II разбирается достаточно легко, да и собрать его обратно тоже несложно, что должно поставить его в одну линейку смартфонов, которые легко поддаются аккуратному ремонту.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: YouTube



https://andro-news.com/news/karl-pey-podtverdil-svoy-uhod-iz-oneplus-napisav-pismo-vsem-fana.html Карл Пей подтвердил свой уход из OnePlus, написав письмо всем фанатам и сотрудникам компании(в Адм. панель)