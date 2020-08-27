Realme 7 Pro может стать одним из самых интересных смартфонов в своем классе

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Слили характеристики Realme 7 Pro

В самом начале осени решила мощно «выстрелить» Realme. Начнет она первый осенний месяц с анонса топовых Realme X7 и Realme X7 Pro, к которым может примкнуть Realme X7 Pro Ultra. А уже третьего сентября дебютируют «семерки» попроще из серии Realme 7. Инсайдеры продолжают сдабривать информацией о том, какими будут новинки и сегодня о Realme 7 Pro рассказал поставщик утечек Мукул Шарма.

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Источник утверждает, что в основе смартфона будет лежать чип Snapdragon 720G и этот же процессор предложил предшественник Realme 6 Pro. Но, что касается прочих характеристик, то преемник все же выглядит предпочтительнее. Он удостоится AMOLED-дисплея диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 точек, селфи-камеры на 32-мегапикселя, 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Емкость аккумулятора Realme 7 Pro составила 4500 мАч и есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. Основная камера будет четырехкомпонентной и в качестве ключевого выступит сенсор Sony IMX682 на 64 Мп со светосилой f/1.8. Дополнят его модули на 8 Мп (широкоугольный, f/2.3, угол обзора 119 градусов), 2 Мп макросенсор и 2 Мп датчик глубины.

Габариты корпуса Realme 7 Pro составили 160,9х74,3х8,7 мм и весит он 182 грамма. Обещают стереодинамики и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Источник: twitter