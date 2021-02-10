Realme 9 5G для рынка Европы будет отличаться от азиатской версии

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Изменится аппаратная платформа, дисплей и будет небольшой апгрейд по камере

Уже официально объявлено, что 12 мая состоится презентация Realme 9 5G для рынка Европы. Напомним, что в марте эту модель представили для азиатского региона, а теперь решено предложить ее европейским потребителям. Естественно, что можно было ожидать, что стоимость Realme 9 5G для рынка Европы возрастет, тогда как технические характеристики останутся неизменными.

Но компания решила иначе, и европейский вариант будет отличаться от своего азиатского собрата. Сообщается, что в Европе Realme 9 5G будет продаваться с чипом Snapdragon 695 вместо Dimensity 810, который установлен в китайской версии. До 6,6 дюймов увеличится диагональ дисплея, и частота обновления составит 120 Гц, вместо 6,5-дюймового экрана с частотой обновления 90 Гц в версии для рынка Китая. Разрешение обещано 2412х1080 точек.

Емкость аккумулятора Realme 9 5G останется прежней — 5000 мАч. Предложат быструю зарядку на 18 Вт, 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, сканер отпечатков пальцев на торце, 3,5 мм разъем для наушников и операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

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Разрешение фронталки составит 16-мегапикселей и в основной камере предложат три модуля 50 Мп + 2 Мп (монохромный сенсор) + 2 Мп (макросъемка). Напомним, что в азиатской версии в качестве ключевого на тыльной стороне предложили сенсор на 48 Мп. Весит аппарат 191 грамм при габаритах корпуса 164,3х75,6х8,5 мм. Ценник на Realme 9 5G может составить от 200 до 300 евро.

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Источник: gsmarena