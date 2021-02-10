Realme C67 представлен – бренд наступает на пяти Moto G34 и может стать топом до 7 000

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НОВЫЙ БЮДЖЕТНИК

Компания Realme представила свой новый бюджетный смартфон Realme C67 5G с поддержкой сетей пятого поколения по доступной цене около 160 долларов.

Аппарат оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором MediaTek Dimensity 6100+ и двойной камерой с основным объективом 50 Мп. Батарея – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Realme C67 5G будет конкурировать на рынке с такими моделями как Redmi 12 5G, Moto G34, Poco M6 Pro и Infinix Note 30 5G. Пока смартфон вышел только в Индии, однако зная тренды компании – возможно, скоро будет в Украине

Смартфон выйдет в двух вариантах: 4 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти – за 170 долларов, и 6/128 Гб – за 180 долларов. Продажи стартуют 16 декабря.

По такой цене Realme C67 5G выглядит очень привлекательным предложением для ищущих недорогой, но мощный смартфон с поддержкой 5G на борту.

Источник - gizmochina