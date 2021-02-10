Realme готовит новинку с Dimensity 1100

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Realme в этом месяце представит смартфон с топовым процессором от MediaTek

Realme среди тех компаний, кто успел отметиться немалым количеством новинок в первом квартале нынешнего года. Realme GT, Realme GT Neo, Realme X7 Pro Extreme Edition, Realme C25, Realme 8 и Realme 8 Pro, Realme V13 — вот не полный перечень тех моделей, которые успели выйти на рынок в этом году. Компания набрала приличный темп и, похоже, не собирается его сбавлять.

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Пришла информация, что в апреле Realme выпустит новинку с чипом Dimensity 1100 на борту. Увы, это все что известно о технических характеристиках смартфона. Лишь обещано, что это будет аппарат по доступной цене. И он станет третьим на рынке смартфоном с этим процессором от MediaTek после Vivo S9 и Vivo X60t.

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Не так давно в базе TENAA была найдена модель с индексом RMX2205 и это позволило узнать, что она обладает 6,43-дюймовым AMOLED‑дисплеем разрешением FullHD+ и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Габариты новинки 158,5х73,3х8,4 мм и внутри скрывается аккумулятор емкостью 4400 мАч. Руководит работой смартфона операционная система Android 11.

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С каким именем новинка выйдет на рынок не сообщается. Возможно, RMX2205 и есть тот аппарат, который должен предложить чип Dimensity 1100. Есть также слухи, что он получит имя Realme 8i. Ждем больше информации, чтобы понять, какие же новинки нас ждут.

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Источник: gizmochina