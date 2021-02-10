Realme GT 2 Pro: количество версий и характеристики

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Представят Realme GT 2 Pro в трех вариантах дизайна

На 4 января назначена премьера флагманской серии realme GT 2, где самым заряженным и интересным будет Realme GT 2 Pro. На сегодняшний момент в сети появлялись рендеры, демонстрирующие «прошку» в двух вариантах исполнения дизайна. Известный инсайдер @OnLeaks решил внести ясность с тем, так как же на самом деле будет выглядеть Realme GT 2 Pro.

По его данным, смартфон выйдет в трех вариантах исполнения: базовый, Master Edition и модель с акцентом на камеру. Вчера нам показали имиджевую версию Master Edition в белом «бумажном» дизайне, а камерофон Realme GT 2 Pro получил внешний вид, который вызывает ассоциации с Nexus 6P. А вот как будет выглядеть «обычный» вариант смартфона, источник не стал уточнять.

Тем временем на сайте сертификационного ведомства TENAA была найдена информация о смартфоне с модельным номером RMX3300, который на рынок должен выйти, как Realme GT 2 Pro. Указано, что аппарат обладает 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 3216х1440 точек, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256/512 Гб.

Питает смартфон двухэлементная батарея суммарной емкостью 5000 мАч и есть быстрая зарядка мощностью 65 Вт. В активе Realme GT 2 Pro селфи-модуль на 32-мегапикселя, тройная тыльная камера 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп и операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

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Источники: gizmochina, gizmochina