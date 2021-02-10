Realme GT 2 Pro с крутой камерой и флагманским восприятием по супер цене от 17 800

82

стиль и качество

Мы предлагаем смартфон Realme GT 2 Pro в эксклюзивном матово белом цвете Paper White. Этот оттенок выделяет аппарат среди других флагманов – он выглядит по-настоящему премиально. А для тех, кто предпочитает классические цвета и хочет сэкономить, есть модель в цвете Titanium Blue (но Китайская версия с глобальной прошивкой).

Realme GT 2 Pro оснащен 6,7-дюймовым 2K дисплеем с частотой обновления до 120 Гц (LTPO), а корпус из прессованной бумаги в Европейском варианте выглядит роскошно и эксклюзивно. Если будете брать китайский – там простое стекло. Кстати, рамка также придает премиальные ощущения благодаря ее материалу – алюминию.

Благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Gen 1 с очень хорошим охлаждением, тройной камерой 50+50+2 Мп и быстрой зарядке 65 Вт, этот смартфон станет надежным помощником в жизни. Кстати, этот смартфон вошел в наш топ камерофонов до 20 000 грн благодаря сверхкрутому сверхшироугольнику и хорошей основной камере.

Смартфон словно создан для тех, кому не нужны маркетинговые фишки, а хочет ежедневного рабочего конячка с крутой камерой, зарядкой за 30 минут и высокой скоростью работы.

Мы предлагаем модель Paper White за 20729 грн вместо 22500 грн у конкурентов. А Titanium Blue с китайской версией и глобальной прошивкой – по еще более доступной цене 17 800 грн. Если вы любитель BBK и заинтересовались в этом аппарате - переходите по ссылке и заказывайте.

Нажмите, чтобы перейти к покупке