realme GT 3 представлен на выставке MWC

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Realme представила новый старый смартфон GT 3

Компания realme на Mobile World Congress анонсировала смартфон realme GT 3. Предсказания сбылись это копия аппарата для китайского рынка realme GT Neo 5 240W . Сердцем Realme GT 3 стал флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8+ Gen 1. Количество оперативной памяти в топовой модификации может достигать 16 ГБ. Накопитель до 1 ТВ стандарта UFS 3.1

В смартфоне установлен 1.5к AMOLED-дисплей диагональю 6,74 дюйма, поддерживающий HDR10+ и частоту кадров 144 Гц, с пиковой яркостью 1400 нит. , встроенный сканер отпечатков пальцев и вырез для 16-МП селфи-камеры.

В основной камере realme GT 3 установлены три модуля: главный на 50 МП Sony IMX 890, ультраширокоугольный на 8 МП (f/2,2, 112 градусов) и макро на 2 МП. Смартфон имеет OIS, PDAF и может снимать видео на 4K UHD с частотой кадров 60 FPS.

Главная особенность новинки – быстрая зарядка мощностью 240 Вт. Пока Xiaomi официально не представила смартфон с зарядкой в 300 Вт, это остается рекордом. Батарея на 4600 мАч заряжается до 50% за 4 минуты и до 100% за 10 минут. Производитель успокаивает, что после 1600 циклов зарядки емкость аккумулятора не упадет ниже 80%. На тыльной стороне рядом с камерой расположена LED подсветка, которая поддерживает 25 цветов. Также смартфон получит стереодинамики, NFC и Android 13 с оболочкой realme UI 4.0.

Стоимость realme GT 3 стартует с отметки $650 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В китайских версиях минимум было 256 Гб. Смартфон поступит в продажу в цветах Booster Black и Pulse White в мае или июне в зависимости от страны. Фирменный фиолетовый цвет остался эксклюзивом для Китая.

Уже не в первый раз в этом году мы удивляемся разнице в ценах между китайскими и глобальными версиями аппаратов. На фоне этого становится все более понятным попытки блокировки китайских устройств вне поднебесной.

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Источник: gsmarena