Realme GT Master Edition может оказаться интереснее, чем предсказывалось

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Realme GT Master Edition может предложить Snapdragon 870 и датчик Sony IMX766

Согласно последней информации инсайдеров, Realme представит еще одну версию флагманского GT — Master Edition. Не так давно издание 91mobiles слило в сеть изображения и характеристики новинки. Среди параметров смартфона был упомянут чип Snapdragon 778 и основной датчик в тыльной камере на 64 Мп. Известный сетевой информатор Digital Chat Station поставил под сомнение достоверность этих сведений.

Источник утверждает, что realme GT Master Edition предложит изогнутый дисплей с круглым отверстием под фронталку в верхнем левом углу. Разрешение экрана составит FullHD+ и частоту обновления предложат 120 Гц. В числе преимуществ новинки он назвал присутствие датчика изображения Sony IMX766, который установлен в Oppo Find X3, Oppo Find X3 Pro, Honor V40 и Oppo Reno6 Pro+. Как известно, разрешение этого сенсора составляет 50 Мп.

Digital Chat Station также упомянул, что в качестве аппаратной платформы выступит Snapdragon 870. Возможно, компания выпустит две версии: с Snapdragon 778 и Snapdragon 870? Так это или нет, узнаем, скорее всего, уже в этом месяце.

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По неподтвержденной информации Realme GT Master Edition может предложить до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4300 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Новинка будет доступна не только в Китае, но и появится в Европе, а просить за нее могут от 399 евро.

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Источник: twitter