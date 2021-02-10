Realme GT Neo 2 по хорошей цене на распродаже 11.11

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В преддверии распродажи 11.11 целый ряд известных компаний готовят праздничные скидки. Гвоздем программы от компании Realme станет GT Neo 2, который в день распродажи 11.11 выходит на глобальный рынок. И мировая премьера смартфона будет сопровождаться скидкой для первых покупателей.

Глобальную версию Realme GT Neo 2 с 8/128 Гб памяти обещают продавать по цене $339,90, если применить специальные промокоды. А если не забыть ввести промокод "1111HITS", то ценник может стать $313,36.

Напомним, что Realme GT Neo 2 обладает процессором Snapdragon 870, 120-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,62 дюйма разрешением 2400х1080 точек и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Для создания автопортретов имеется селфи-камера на 16-мегапикселей и в основной камере предложили набор из трех датчиков 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В арсенале смартфона дисплейный сканер отпечатков пальцев и система охлаждения.

Realme GT Neo 2 5G

Цена: 22 430,71 руб ($313,36) - https://lite.bz/Ih3n0s

Промокод "1111HITS"