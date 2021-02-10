Realme GT Neo 2 теперь и в Европе. Объявлена цена

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За пределами Китая Realme GT Neo 2 стоит дороже, но предлагает Android 12 «из коробки»

Почти через два месяца после презентации в Китае до рынка Европы добрался Realme GT Neo 2. Это один из лучших продуктов компании второй половины нынешнего года, заполучить который не прочь достаточно большое количество пользователей. Но что там с ценой для европейских потребителей?

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Предсказуемо, что она выше той, которую запросили за realme GT Neo 2 в Поднебесной. На европейский рынок смартфон выходит в двух модификациях. Базовая модель предлагает 8/128 Гб памяти и ценник 450 евро ($512), а старшая 12/256 Гб и оценили ее в 550 евро ($626). Для сравнения в Китае за этот смартфон на старте продаж просили $371 и $464 соответственно. Приятный бонус для модели на глобальном рынке — предустановленная операционная система Android 12 с фирменной надстройкой Realme UI 3.0.

Realme GT Neo 2 предлагает 6,62-дюймовый AMOLED-экран Е4 с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 600 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, чипсет Snapdragon 870 и систему жидкостного охлаждения. На передней панели предложили фронталку на 16 Мп, и основная камера получила три датчика изображения 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gsmarena