Realme GT Neo 3 можно приобрести в нашей стране всего за 420$

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Realme GT Neo 3 - лучший смартфон за свои деньги

Несмотря на то, что мы уже пишем о характеристиках будущего Realme GT Neo 6, прошлые поколения линейки Neo до сих пор остаются актуальными и очень привлекательными смартфонами за свои деньги.

И если Realme GT Neo 2 уже почти не сыщешь в продаже, то его более молодого братика Neo 3 еще можно приобрести по очень привлекательной цене. Сегодня его можно приобрести всего за 420$ за версию 12/256 ГБ

Напомним, что Realme GT Neo 3 стал первым устройством с Dimensity 8100. В его арсенале OLED-панель диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, селфи-камера на 16 Мп, стереодинамики и система жидкостного охлаждения.

Набор датчиков в основной камере включает в себя главный сенсор на 50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и 2 Мп сенсор для анализа глубины.

Realme GT Neo 3 доступен в двух версиях, где одна получила батарейку на 5000 мАч и быструю зарядку на 80 Вт (примерно 35 минут до 100%), а в другой емкость аккумулятора уменьшили до 4500 мАч, но увеличились мощность зарядки до 1 примерно 15 минут).

В заключении мы имеем смартфон с очень хорошей камерой, превосходной производительностью и качественным дисплеем по достаточно демократичной цене.

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12/256 Gb 80W - 16000 грн

12/256 Gb 150W - 17 000 грн

Самая низкая цена на рынке за такую комплектацию 19000грн.

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