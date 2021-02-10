Realme GT: зачем нужен Poco F3, если есть он?

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Уничтожитель середняков — Realme GT

Realme GT — один из приятных смартфонов, который готов изменить перевес сил на рынке. Впрочем, парочка существенных недостатков способны подпортить впечатление. Готов ли Realme GT по совокупности черт попасть в наш зал славы или «старая школа» в лице аппаратов Xiaomi не допустит туда выскочку?

В попытке сделать смартфон стильным, предложили отделку под кожу и гоночную полосу на спине. Похоже, что вдохновлялись стилем Poco M3, но не пошли по пути копирования, а переосмыслили его. Кому-то яркий дизайн зайдет, а кто-то, усомнившись в практичности такого решения предпочтет вариант со стеклянной тыльной крышкой. Мы за последний вариант.

В Realme GT установили AMOLED-матрицу, поэтому цвета тут яркие и сочные, контрастность высокая и пиковая яркость в 1000 нит дает себя знать в солнечный день. А еще приятно, что поддерживается частота обновления дисплея 120 Гц. Благодаря этому анимация в интерфейсе выглядит приятно и плавно.

В плане аппаратной начинке Realme GT хорош и это флагманский уровень, он подойдет тем, кто хочет, чтобы его смартфон был быстрее всех. Но…у Snapdragon 888 есть свои недостатки. Смартфон довольно существенно нагревается и есть вопросы к энергопотреблению. Возможно, все дело в дисплее с повышенной герцовкой и плохой оптимизации, которые и не позволила Realme GT стать одним из выносливых устройств в своем сегменте. Заряд довольно быстро уходит при активном пользовании, и чтобы смартфон дожил до конца дня придется все же контролировать его нагрузку.

Камеры Realme GT описывать непросто. В том смысле, что они далеко не ущербные и по ряду параметров обходят Poco F3. Тут сложно четко говорить отличные они или так себе. Например, Realme GT отлично обрабатывает динамический диапазон, у него добротный сверхширик и достойная детализация. Но, с точностью цветопередачи и обработкой светлых участков есть проблемы.

Еще одна претензия — угол обзора селфи-камеры. Не критично мал, но на фоне Poco F3 фронталка по этому параметру смотрится хуже. Где еще сдает позиции конкуренту Realme GT, так это запись видео. Здесь явно не хватает стабилизации и не на высоком уровне качество звука.

Первое впечатление от Realme GT — он офигенный. Но флер обаяния немного рассеивается, когда вникаешь в детали. С другой стороны, это один из доступных устройств с таким «железом». Несмотря на то, что по ряду черт Realme GT «обрубок» полноценного флагмана, за свои деньги он уникален и следует Realme похвалить за вполне добротный аппарат.