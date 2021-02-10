Realme может быть в шаге от анонса магнитной зарядки MagSafe

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Realme дразнит предстоящим анонсом технологии быстрой зарядки

В прошлом году Apple удивила тем, что вернула, казалось бы, уже позабытую технологию MagSafe. Она сочетает в себе систему зарядки и систему крепления. У кого-то она вызвала восторг, а у кого-то сильное неприятие. Но думаю, что мало кто сомневался в том, что саму идею MagSafe могут подхватить и растиражировать.

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В числе первых, кто взялся за создание аналога MagSafe компания Realme. Она застолбила за собой торговую марку MagDart и инсайдеры даже успели показать нам то, какие устройства выйдут под этой маркой. Было понятно, что компания уже скоро может представить свою магнитную зарядку и смартфон с ее поддержкой.

И вот сегодня на своей странице в Twitter компания опубликовала тизер, которым начала дразнить предстоящий анонс зарядки и ее лозунг «вспышка». Прямо компания не указывает на то, что за технологию она намерена показать, но целый ряд изданий и пользователей начали строить догадки, что Realme начала промо-кампанию, посвященную предстоящему анонсу технологии MagDart. Так это или нет, скорее всего, узнаем уже в ближайшее время. Почти наверняка компания в рамках пиар-кампании расскажет больше о том, что она намерена представить.

Предполагается, что одна из магнитных зарядок будет внешне походить на Apple MagSafe и ее можно будет закрепить на тыльной стороне смартфона. Ее мощность должна составить 15 Вт. Может компания представить беспроводную зарядку в другом более массивном корпусе и ее мощность может стать одной из высоких в отрасли.

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Источник: twitter